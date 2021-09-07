Karacabey'in tarihine ışık tutacak proje

Daha önce çıkardığı 'Karacabey', 'Hüdavendigar Vilayeti Salnamelerinde Karacabey' ve '19. Yüzyılda Karacabey'in Toplumsal ve Ekonomik Yapısı' isimli kitaplarıyla ilçenin tarihine ışık tutan Araştırmacı-Yazar Şaban Yalazı, bu kez de Karacabey'in tarihine yeni bir araştırma sunmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Araştırmacı-Yazar Şaban Yalazı, Bursa'da önemli tarih araştırmaları gerçekleştiren ve bunları kitaplaştıran Araştırmacı Yazar Raif Kaplanoğlu ile birlikte, önceki gün Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan'ı makamında ziyaret etti. Gerçekleşen görüşmede, çalışmanın gidişatı ve kaynaklar üzerine çeşitli konular konuşuldu. Şaban Yalazı, son yıllarda yaptığı çalışmalarla bu kez Karacabey'de bulunan mezar taşlarını da ele alarak, ilçenin geçmişine yönelik çeşitli değerleri gün yüzüne çıkarmayı hedefliyor.

Araştırmacı Yazar Raif Kaplanoğlu ile birlikte ilçe merkezindeki mezarlıklarda bulunan eski mezar taşlarını incelediklerini belirten Yalazı, “Bu mezar taşları çok önemli. Karacabey'in geçmişine, sanatına, sosyal ve ekonomik yapısına dair bizlere pek çok ipucunu veriyor. Bu taşlar bize geçmişin emaneti. Geçmiş kültürümüze sahip çıkmalıyız. Bunu yaparken de birçok şey öğreneceğiz. Ne yazık ki günümüz mezar taşları kısa ve özensiz. Geçmişte yapılanlarda ise birçok şey anlatıyor o taşlar bize. İşte bu son projemizde de buradan yola çıkarak, Karacabey'in farklı bir tarihi noktasına ışık tutacağız” dedi.

Ziyarete ilişkin konuşan Belediye Başkanı Ali Özkan da, “Karacabey, tarımsal faaliyetleri, doğa turizmine yönelik değerleri ve teknolojik yatırımlarının yanında, tarih bakımından da oldukça zengin ve el değmemiş bir şehir. Bu anlamda, ilçemizin geçmişine yönelik Yalazı ve Kaplanoğlu gibi önemli isimlerimiz vardı. Kişisel çabalarıyla ilçemizin pek çok önemli değerini ortaya koymuşlardı. Bizler de Karacabey Belediyesi olarak, onlara bundan sonraki çalışmaları için destek olacağız ve Karacabey'in tarihi yönüne de vurgu yapıp, onların da turizme kazandırılmasına yönelik çalışma başlatacağız. Bu anlamda, bu araştırmaları ve çalışmaları çok önemli buluyor ve her türlü desteği sağlıyoruz” dedi.

Görüşme sonrası Başkan Özkan, Yalazı ve Kaplanoğlu ile birlikte önce Karacabey'deki bazı tarihi mezar taşlarını yerinde incelerken, Canbolu Köprüsü üstünde yer alan ve Kurtuluş Savaşı sırasında köprüden geçerken şehit düşen askerler anısına yapılan anıt taşın yerinde yeniden yaptırılması için de istişarelerde bulundu.