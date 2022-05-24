Karacabey'in tiyatro derslerine büyük ilgi

Nilüfer Kent Tiyatrosu'nun düzenlediği tiyatro dersleri ‘Performatif Dönemeç-1, başlığıyla devam ederken, Doç. Dr. Süreyya Karacabey, dramatik formun biçimlerinden örnekler verdi.

Nilüfer Kent Tiyatrosu'nun düzenlediği tiyatro dersleri devam ediyor. Tiyatro oyuncuları, öğrenciler ve tiyatroya ilgi duyanların katıldığı dersler Doç. Dr. Süreyya Karacabey eğitmenliğinde gerçekleşiyor. Haziran ayının ilk haftasında son bölümü gerçekleşecek olan derslerde bu hafta ‘Performatif Dönemeç-1'ele alındı. Dramatik formun bozulma biçimlerinden söz eden Karacabey, dramatik olanın yerine anıtsal olanın kavranması gerektiğini ifade etti. Fragmanın, süreksizliği getiren metinlerle değil oyunculuktaki vurgularla etkili olacağını ifade eden Karacabey, diğer tüm biçimlerle ilgili de örnekler verdi.

Tiyatro dersleri 6-7 Haziran'da düzenlenecek ‘Performatif Dönemeç-2' başlığıyla sona erecek.