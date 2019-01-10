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Karacabey'in yeni emniyet müdürü göreve başladı

Bursa’nın Karacabey İlçe Emniyet Müdürü İlhami Araali’nın Yenişehir’e tayinin ardından yerine atanan Ümit Güner göreve başladı.

Bursa'nın Karacabey İlçe Emniyet Müdürü İlhami Araali'nın Yenişehir'e tayinin ardından yerine atanan Ümit Güner göreve başladı.


Yenişehir İlçe Emniyet Müdürü olarak görev yapan Ümit Güner, Karacabey İlçe Emniyet Müdürlüğüne tayin edildi. 20 yıllık görev hayatı boyunca Yalova, Kosova Birleşmiş Milletler Polis Gücü, Siirt Emniyet Müdürlüğü, Dışişleri Bakanlığı Katar Büyükelçiliği Misyon Koruma, Bursa Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü, Mustafakemalpaşa İlçe Emniyet Müdürü ve Yenişehir İlçe Emniyet Müdürü olarak görev yapan Ümit Güner, 1978 Manisa Gördes doğumlu. Evli ve üç çocuk babası Ümit Güner, yeni görevine başladı.

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