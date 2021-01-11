Karacabeyli Romanlardan Erman Toroğlu'na tepki

Bursa'nın Karacabey ilçesinde bulunan Saadet ve Hamidiye Mahallesi Roman Kültürünü Yaşatma ve Eğitim Derneği Başkanı Erkan Bağlamacı, Gaziantep FK'nın teknik direktörü Marius Sumudica'yı eleştirirken, “Böyle çingenelik olur mu” ifadelerini kullanan spor yorumcusu Erman Toroğlu'na Romanlar adına tepki gösterdi.

Dernek Başkanı Erkan Bağlamacı, “Erman Toroğlu denilen şahıs çıkıp Türkiye'deki Roman toplumuyla alakalı aşağılayıcı ifadeler kullandı. Bunu şiddetle kınıyoruz” dedi. Bağlamacı, “Ayrımcılığın her türlüsüne karşıyız. Bu durum bizi derinden yaralamıştır. Yıllardır yaptığımız çalışmaların şu an hiçe sayıldığını görmek bizi gerçekten çok üzdü. Erman Toroğlu bu söylemi aslında çok doğal ve içinden gelen haliyle dile getirdi. Daha sonra yaptığı hatadan geri döneyim derken daha büyük hata yaptı, ‘Çingene demeyelim dilenci diyelim' dedi. Bizleri daha da aşağılayan bir duruma düşürdü” ifadelerini kullandı.

Bu durumun değişmesi için devlet yetkililerine ve siyasi partilere tepki gösterme çağrısı yapan Bağlamacı, “Kimse sessiz kalmamızı beklemesin. Elimizden geldiği kadar sesimizi yükselteceğiz, bu olayın takipçisiyiz” dedi.