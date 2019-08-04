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Karaca'ya 3 transfer birden

Karacabey Belediyespor, Bayburt İdare’den orta saha Selçuk Kaban, Gebzespor’dan orta saha Berkay Polat ve Yeni Orduspor’dan defans oyuncusu Selim Şahinbaş’ı kadrosuna kattı.

Karacabey Belediyespor, Bayburt İdare'den orta saha Selçuk Kaban, Gebzespor'dan orta saha Berkay Polat ve Yeni Orduspor'dan defans oyuncusu Selim Şahinbaş'ı kadrosuna kattı.


Karacabey Belediyespor Başkanı Uğur Koçak, Selçuk Kaban, Berkay Polat ve Selim Şahinbaş ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladıklarını söyledi. Kulüp lokalinde yapılan imza törenine, Karacabey Belediyespor Başkanı Uğur Koçak ile yöneticiler katıldı. Karacabey Belediyespor Başkanı Uğur Koçak, “Transfer çalışmalarımız sürüyor. Bugün eksik olarak gördüğümüz mevkilere transfer yaptık. Yapılan transferler her iki taraf için de hayırlı olsun” dedi.

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