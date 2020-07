Karaciğerin gizli düşmanlarının farkına varın

Öğretim Üyesi Murat keskin, karaciğerin gizli düşmanı hepatit B ve C olduğunu söyledi.

Karaciğerin gizli düşmanları olan hepatit virüsleri hakkında farkındalık oluşturmak ve toplumu bilinçlendirmek için 28 Temmuz gününün Dünya Hepatit Günü olarak kutlandığını belirten Özel Medicana Bursa Hastanesi Öğretim Üyesi Murat keskin, karaciğer iltihabına yol açan başlıca hepatit çeşitleri hepatit A, B, C, D ve E olduğunu söyledi. Keskin, "Hepatit A ve E kronik karaciğer hastalığı yapmaz iken, hepatit B, C ve D siroz, karaciğer kanseri ve ölüme yol açabiliyor. Dünyada yaklaşık 325 milyon insan hepatit B ve C ile enfekte olup her yıl 1.3 milyon insan bu iki virüs yüzünden hayatını kaybetmektedir. İşin ilginç ve kötü yanı hepatit B virüsü taşıyanların sadece yüzde 10, hepatit C virüsü taşıyanların da sadece yüzde 19'u hepatit olduklarını bilmektedirler. Türkiye'de ise yaklaşık 2-3 milyon hepatit B, 500 bin hepatit C hastası olduğu tahmin edilmektedir. Kontrol edilmemiş kan ve kan ürünlerini almak, steril edilmemiş malzemelerin kullanıldığı cerrahi veya diş ile ilgili girişimler, steril edilmemiş malzemelerle yapılan dövme, piercing, akapunktur gibi işlemler, traş bıçağı, diş fırçası gibi kişiye özel eşyaların ortak kullanılması, korunmasız cinsel ilişki ve doğum sırasında veya sonrasında anneden bebeğe geçiş Hepatit B ve C' nin başlıca bulaş yollarıdır. Bu sene Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), özellikle Hepatit B' li annelerden bebeğe bulaşmayı önlemek üzerine yoğunlaşmış ve ‘Hepatit- özgür gelecek' sloganı ile bu konuyu ele almıştır" dedi.

Hepatit C' nin aşısı olmayıp, hepatit B hastalığından korunmanın en iyi yolunun ise aşılanma olduğunu belirten Keskin, "Aşı dışında bulaş yollarının bilinmesi ve bu konuda toplumun daha fazla bilgi sahibi olması da büyük önem arz etmektedir. Hastalık genellikle pek fazla belirti göstermez iken çoğu zaman başka sebeplerle yapılan tetkikler sırasında tesadüfen teşhis konulur. Halsizlik, yorgunluk, iştahsızlık, hafif bulantı, bazen karın ağrısı, ilerleyen dönemlerde gözler ve idrarda sarılık gibi şikayetlere sebep olabilir. Özellikle ailesinde hepatit B ve C bulunan kişilerin bu virüsler için tetkik yaptırması ve eğer hepatit B' ye karşı koruyuculuğu yok ise aşılanması gerekir. Günümüzde her iki virüsün yapmış olduğu hastalığa karşı oldukça etkili ve güvenli tedavi seçenekleri bulunmakta olup hepatit C için yeni geliştirilen ilaçlarla yaklaşık 3-6 aylık tedavi ile yüzde 99'a varan oranda tamamen hastalıktan kurtulmak mümkündür. Hepatit B tedavisinde ise uzun süreli sadece günde bir kez kullanılan ilaçlarla hastalık kontrol altında tutulabilir. Karaciğer testleri normal ve kanda üreyen virüs düzeyi çok az olan hepatit B taşıyıcıları denilen hasta grubunda en sık yapılan hata, hastalık herhangi bir ağrı, sızı, belirti vermediği için düzenli doktor kontrolünü bırakmasıdır. Sinsi ve yavaş seyreden bu hastalık grubunda maalesef hastaların büyük kısmı karaciğer sirozu ve karaciğer kanseri olarak doktora başvurmaktadır. Bu sebeple bu gizli düşmanlara karşı bilinçli olmak, bulaş yolları ve korunma konusunda toplumun farkındalığını artırmak, hepatit B aşı programlarına uymak sadece sağlık kuruluşlarının değil tüm toplumsal örgütlerinin önemli bir görevidir" diye uyardı.