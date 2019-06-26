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Karakeçili Yörükleri şenlikte buluştu

Bursa’nın Orhaneli ilçesinde geleneksel olarak düzenlenen Yörük şenliği renkli görüntülere sahne oldu.

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde geleneksel olarak düzenlenen Yörük şenliği renkli görüntülere sahne oldu.


Çeki Köyü Kayı Boyu Karakeçili Yörükleri Derneği (ÇEKİDER) tarafından bu yıl 15'incisi tertiplenen Karakeçili Yörük Şenliğine vatandaşların ilgisi büyük olurken, gelen misafirlere yemek ve dondurma ikram edildi. Davul zurna eşliğinde temsilî gelin alma alayı yapılan şenlikte oyunlar oynandı.


Şenliğe katılanlar Menteşeli Cengiz ve Ayşenur Türkeş Menteşe konserleri ile eğlendi.


Dernek Başkanı Oktay Yıldız, “Yörüklerin adet ve geleneklerini yeni nesillere aktarmak maksadıyla bu şenlikleri tertip ediyoruz. Geçmişle gelecek arasındaki bağı koparmadık" dedi.

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