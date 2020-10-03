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Karaman Karacabey Belediyespor'da

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Lig'de mücadele eden Karacabey Belediyespor, Erokspor'dan orta saha oyuncusu Alper Karaman'ı transfer etti.


Karacabey Belediyespor, Alper Karaman ile 1 senelik sözleşme imzaladı. İmza töreninde konuşan Karacabey Belediyespor Başkanı İsmail Ülker, “ Eksik olarak gördüğümüz orta saha mevkiine transfer yaptık. Alper Karaman genç ve istikbal vaat eden bir oyuncu. Her iki taraf için de hayırlı olsun” dedi.


23 yaşındaki Alper Karaman, Eyüpspor ve Erokspor formaları giydi. Geçtiğimiz sezon Erokspor forması giyen Karaman, çıktığı 32 müsabakada 4 gol attı.

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