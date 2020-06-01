Karantinada artan ağrılarınızı egzersizle azaltın

Dr. Burak Demirağ, “Evde kalan hastalar genelde 65 yaş üstü grup oluyor, ağrıları azaltmak için herkes kendi sınırları içinde sağlığını riske atmadan bir takım güçlendirici egzersizler yapabilir” dedi.

Prof.Dr.Burak Demirağ, “Korono virüs sebebiyle şartlandırılmış ve koşullandırılmış bir şekilde evlerimizde kalmaktayız. Bu durum birçok sorunla beraber aktivite yetersizliği ve azlığı sorununu ortaya çıkarmaktadır. Aktivite azalınca kas iskelet sisteminin temel dokuları; kas kitlesi azalmaya başlar, kemik kalsiyumunu kaybeder ve gücü azalır, eklemler hareketlerini kaybederler. Kas iskelet sistemi dokularında; hareketsizlik sonucu gerçekleşen olumsuzluklar karşısında hücreler kendi dengelerini ve devamlılıklarını koruyamaz hâle gelirler. Bu durum fonksiyon kaybı olarak oraya çıkar. Fonksiyonların sürdürülmesi için kas-iskelet sistemiyle birlikte çalışan, kalp ve damar sistemleri, hormonlar ve metabolizma sistemleri, nörolojik sistemlerinin koordinasyon ile çalışmaları bozulur. Kişiler kilo alır'' diye konuştu.

Hastalık şikayeti bulunan vatandaşlara tavsiyelerde de bulunan Demirağ, “Bu durumun zararları evlerde ve izin verilen alanlarda yapılan, yarar ve zarar dengeleri ayarlanmış, bilinçli ve uzmanlarla planlanmış, vücuttaki depolamış ihtiyaç fazlası yağları yakıcı, fazla vücut kilolarını verdirici, kalp damar sistemlerine destek sağlayan ve güçlendirici egzersiz programları ile kısmen de olsa önlenebilir. Bu egzersizler, vücudun ihtiyacı olan gıda maddelerini sağlayan vücuda alınan gıdalarla ile kalori miktarları hesaplayan ve kısıtlayan, böylelikle kilo alımını engelleyen diyet programları ile birlikte yürütülmelidirler'' dedi.