Karaorman'da tarla günü

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde tarla günü düzenlendi.

İlçeye bağlı Karaorman mahallesinde geleneksel olarak sürdürülen tarla günü ilgi gördü. Her yıl mısır hasadının başladığı hafta, mahallede bir üreticinin yeni bir tohum çeşidi denemesiyle birlikte “tarla günü” olarak düzenleniyor. Yeni denenen tohumun ekildiği tarlanın başında düzenlenen faaliyete çiftçilerin yanı sıra tohumun tedarikçi firma yetkilileri de katıldı. Yeni ekilen mahsûl hakkında teferruatlı bilgilerin paylaşıldığı tarla gününde çiftçiler, geçen yıl yaşanan sıkıntılar ve elde edilen verim ile yeni çıkan ilaçlar hakkında tecrübelerini paylaştı.