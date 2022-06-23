Karapınarlı kadınlara ev kazalarından korunma eğitimi

Yeşim'in de yer aldığı Yıldırım İlçesi Karapınar Mahallesi'nde ikamet eden kadınları da kapsayacak şekilde büyüyen Kelebeğin Dünyası projesi, “Güçlü kadınlar, umutlu yarınlar” sloganına uygun olarak her ay kendi alanında uzman konuşmacıları kadınlarla buluşturuyor.

Program doğrultusunda geçtiğimiz günlerde organize edilen “Ev Kazalarından Korunmak” başlıklı söyleşinin konuk konuşmacısı İş Güvenliği Uzmanı Leyla Öztürk oldu. Karapınar Mahallesi Muhtarlık Binası Toplantı Salonunda gerçekleştirilen programda konuşan Öztürk evlerde yaşanabilecek muhtemel ev kazalarına değinerek, söz konusu kazalardan nasıl korunulabileceğiyle ilgili katılımcıları bilgilendirdi.

Çocukları evdeki muhtemel tehlikelerden tehtit ve baskı ile korumak yerine onları tehlike ve güvenlik kavramlarıyla ilgili bilgilendirmek gerektiğini vurgulayan Öztürk, “Kendimizi en güvende hissettiğimiz yer olan evimizde çeşitli tehlikelerle karşılaşabiliriz. Konuyla ilgili farkındalığımız ne kadar artarsa bir kaza sırasında en doğru davranışı sergileme şansı bulabiliriz.” diye konuştu.