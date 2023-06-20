Karatenin kalbi Bursa'da atacak

Büyükler Milli Takım seçmelerinin yapılacağı şampiyonada, kent karateye doyacak.

Bursa, yıllar sonra önemli bir organizasyona ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Türkiye Karate Şampiyonası, 12-16 Temmuz 2023 tarihleri arasında Bursa'da gerçekleştirilecek. Türkiye'nin bir çok ilinden yüzlerce sporcunun katılacağı şampiyona, Yıldırım'daki Naim Süleymanoğlu Spor Salonunda yapılacak. Şampiyonada büyüklerin yanısıra, veteranlar ve engelli sporcular için para-karate yarışları da olacak.

Aktaş'ı ziyaret ettiler

Türkiye Karate Federasyonu Başkan Vekili ve dünya hakemi Timur Özdemir ile, Karate Federasyonu'nun geçmiş dönem Disiplin Kurulu Başkanı veteran karateci Ekrem Alfatlı, Karate Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi veteran karateci Enver Akasoy ve Karate Bursa İl Temsilcisi Mustafa Çelik, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ı makamında ziyaret ettiler.

Şampiyonlar Bursa'da

Başkan Aktaş'ın spora ve sporcuya verdiği destekten dolayı teşekkür eden Türkiye Karate Federasyonu Başkan Vekili Timur Özdemir, “Bursa Büyükşehir Belediyespor'un her branşta olduğu gibi karatede de üstün başarıları var. Bursa Büyükşehir'i milli takımızda temsil eden şampiyon karateciler var. Her biriyle gurur duyuyoruz. Sizlerin, spora ve sporcuya desteğiniz sayesinde karatede Bursa çok iyi yerlerde. Bu şampiyonamıza da gereken desteği vereceğinize inanıyor ve şimdiden teşekkürlerimizi iletiyoruz” dedi.

Başkan Alinur Aktaş da, gençleri yi yerlerde görmekten mutluluk duyduklarını söyleyerek, Büyükşehir Beylediyespor'un bünyesinde birçok branşı barındığının altını çizdi. Ziyaret sonunda Timur Özdemir, günün anısına Aktaş'a hediye takdim etti.