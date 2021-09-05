Karavan tutkunları Bursa'da buluştu

Türkiye'nin farklı illerinden gelen 200'ü aşkın karavancı Bursa'nın Orhaneli ilçesinde düzenlenen Kamp ve Karavan Festivali'nde bir araya geldi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Orhaneli Belediyesi ve Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği'nin girişimleri ile Orhaneli Karagöz Mesire Alanı'nda düzenlenen Bursa Kamp ve Karavan Festivali, kamp ve karavan tutkunlarını buluşturdu. Türkiye'nin farklı bölgelerinden Bursa'nın Orhaneli İlçesi'ne gelen kamp ve karavancılar, Uludağ'ın güney yamaçlarındaki çam ormanı içindeki alana yerleşti. Kamp ve karavancılar eşsiz Uludağ manzarasının keyfini yaşarken, etkinlik kapsamındaki Yöresel Ürünler Şenliği sayesinde bölgede organik olarak üretilen ürünlerde damaklara ayrı bir lezzet sundu. Organik Ürünler Şenliği kapsamında Bursa'da gıda üretimi yapan kadın kooperatifleri ile Orhaneli, Harmancık, Büyükorhan ve Keles bölgelerinde yetiştirilen tarım ürünlerinin de tanıtımı yapıldı. Festival kapsamında oluşturulan gıda alanında festivale katılan kamp ve karavancılar yemek ve içecek ihtiyaçlarını organik ürünlerle temin etme imkanı buldu. Şenliğin açılış törende ise Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun Yok Yere Temaşa ekibi gösterileriyle doğa tutkunlarına keyifli anlar yaşattı. Bursa Kamp ve Karavan Festivali'nin açılış törenine Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın yanı sıra Bursa Milletvekili Osman Mesten, Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt, Büyükorhan Belediye Başkanı Ahmet Korkmaz ve Harmancık Belediye Başkanı Yılmaz Ataş da katıldı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa nüfusunun sadece yüzde 1,5'ini oluşturan dağ ilçelerinin doğa turizmi için büyük bir hazine olduğunu belirterek, bu alanda önemli yatırımlar yaptıklarını söyledi. Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla Orhaneli Belediyesi tarafından Türkiye'nin en önemli rafting parkurlarından birinin Orhaneli'ye kazandırıldığını hatırlatan Başkan Aktaş, kamp ve karavan tutkunlarını Bursa'da ağırlamaktan mutluluk duyduklarını vurguladı. Özellikle pandemi süreci ile birlikte insanların artık tatillerini otellerde değerlendirmek yerine doğaya yöneldiğini dile getiren Başkan Aktaş, "Kamp karavan festivaline bu yıl Orhaneli'de başladık, önümüzdeki yıl Harmancık'ta olacak. Birkaç yıl içinde yapacağımız çalışmalarla bu bölgedeki değişimi her birlikte göreceğiz. Ülkemizin 81 ili de güzel ancak Bursa'mız ayrı bir güzel. Bizim turizmle ilgili derdimiz heyecanımız var. Kamp ve karavan tutkunlarını burada ağırlamak bizim için büyük bir mutluluk" dedi.

Bursa Milletvekili Osman Mesten de ihracatta Türkiye'nin ilk üç kentinde biri olan, sanayi, tarım ve ticarette güçlü bir kent olan Bursa'nın turizmden halk ettiğini alamadığını hatırlattı. Bursa'nın sayısız doğal güzelliğe sahip olduğunu dile getiren Mesten, "Turizmde biraz daha çabaya ihtiyaç var. Geçtiğimiz aylarda açtığımız rafting parkuru Türkiye'nin en önemli alanlarından biri haline geldi. Keles, Orhaneli, Büyükorhan ve Harmancık dört dağ ilçemiz kırsal turizm anlamında ülkemize hatta dünyaya hizmet edebilecek potansiyele sahip. Bu konuda Büyükşehir Belediyemiz ve ilçe belediyelerimizin önemli çalışmaları var. Bu nedenle geleceğe umutla bakıyoruz" diye konuştu.

Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt da Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle Haziran ayında hizmete açtıkları rafting parkuruna bu kadar kısa sürede 1000'i aşkın yabancı turist geldiğini söyledi. Festivalin yapıldığı Karagöz Piknik Alanı'nın doğal bir cazibe merkezi olduğunu hatırlatan Aykurt, Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan restoran ve bungalov evlerin tamamlanmak üzere olduğunu, yine bu kış yapacakları alandaki hizmet birimlerinin yenilenmesi çalışmalarıyla bölgenin tam bir çekim merkezi haline geleceğini kaydetti.

Bir Tutkudur Kamp ve Karavan Derneği Başkanı Hayriye Yıldız, Bursa Kamp ve Karavan Derneği Başkanı Eray Çakın ile Ulusal Kamp Karavan Federasyonu Başkanı Leyla Özdağ da böyle bir etkinlikle kamp ve karavancıları buluşturdukları için Büyükşehir ve Orhaneli Belediyesi'ne teşekkür etti.

Başkan Aktaş, söyleşi programlarıyla festivale ayrı bir renk katan sosyal medya fenomenleri Letsgokaravan, ZOE Bus Lıfe ve Hikmet Dayı, Rotasız Baran ile Hello People'a teşekkür plaketi verdi.

Başkan Aktaş, açılış töreninin ardından protokol üyeleriyle birlikte yöresel ürün stantlarını gezdi. Başkan Aktaş, ayrıca Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığınca kurulan stantta davetlilere meyve fidanı dağıttı.