Karavan tutkunları Harmancık'ta buluştu

Ekolojik Kamp ve Karavan Festivali, doğaseverleri Harmancık'ta buluşturdu.

Bursa'nın turizmden aldığı payı artırmak amacıyla kentin tüm değerlerini en iyi şekilde kullanan Bursa Büyükşehir Belediyesi, doğa tutkunlarını da birbirinden farklı etkinliklerde buluşturmaya devam ediyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği, Harmancık Belediyesi, Türkiye Ulusal Kamp ve Karavan Federasyonu ve Bursa Kamp ve Karavan Derneği katkılarıyla düzenlenen festival renkli görüntülere sahne oldu. Orhangazi, Büyükorhan, İznik, Keles, İnegöl, Yenişehir, Nilüfer, Mudanya, Gemlik, Kestel ve Gürsu ilçelerimizde düzenlenen otomobil sporları, yöresel ürünler, geleneksel lezzetler, kamp, karavan, trekking, rafting ve kanyon faaliyetleriyle Bursa'nın doğal zenginlikleri turizme kazandırılıyor. Bu çalışmalar çerçevesinde ilki 2021 yılında Orhaneli'nde yapılan ve büyük ilgi gören kamp karavan festivali bu yıl da Harmancık ilçesinde gerçekleştirildi.

Harmancık'ta düzenlenen Ekolojik Kamp ve Karavan Festivali'ne 15 farklı şehirden 160 karavancı ile 125 doğasever çadır kurarak katıldı. Doğaseverler festival çerçevesinde yöresel lezzet stantları, sabah sporu, sokak oyunları, atık yönetimi temalı çocuk etkinlikleri, Los Caravanos grubu konseri, doğa yürüyüşü, gökyüzü gözlemi, Karagöz ve Hacivat gösterisi, geleneksel okçuluk eğitimi ile keyifli bir hafta sonu geçirdi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği, Harmancık Belediyesi, Türkiye Ulusal Kamp ve Karavan Federasyonu, Bursa Kamp ve Karavan Derneği, Bahar Çatık Reklam ve Prodüksiyon ile pek çok sektör paydaşının katkılarıyla düzenlenen festivalde Retrobüs grubu konseri ile coşku tavan yaptı. Doğaseverler, Harmancık'ın eşsiz doğasında Retrobüs konseri ile geçmişe yolculuk yaptı.