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Karayolları, selde tıkanan gideri açtı

Bursa’nın İznik ilçesinde tıkanan yağmur giderleri açılıyor.

Bursa'nın İznik ilçesinde tıkanan yağmur giderleri açılıyor.


Boyalıca Mahallesi'nde yağış sebebiyle yollun altındaki su gideri Karayolları ekipleri tarafından açıldı Şiddetli yağan yağmur sebebiyle sellerden kapanan su gideri Karayolları ekiplerince açıldı. Boyalıca girişinde yolun altından geçen su gideri her şiddetli yağış sonrası toprak ve çakıl taşlarıyla kapanıyordu. Karayolları ekiplerinin geç saatlere kadar süren çalışması sonunda su kanalı açıldı.

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