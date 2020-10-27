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Karayolunda ata çarptı ölümden döndü

Bursa’da polisin ve belediyenin aldığı olağanüstü güvenlik tedbirlerine rağmen karayoluna salınan başıboş atlar tehlike saçıyor.

Bursa'da polisin ve belediyenin aldığı olağanüstü güvenlik tedbirlerine rağmen karayoluna salınan başıboş atlar tehlike saçıyor. Yıldırım yakın doğu çevre yolunda dün gece karayoluna çıkan bir at kazaya sebep oldu. At telef olurken, otomobildeki sürücü ölümden döndü.


Alınan bilgiye göre, kaza dün akşam saatlerinde Yakın Doğu Çevre yolu Gürsu istikametinde meydana geldi. Otosansit yönüne seyreden otomobil sürücüsü aniden yola çıkan ata çarptı. Araçtaki sürücü ölümden dönerken, at karayolunda telef oldu.


Yıldırım Belediyesi ve Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri karayollarındaki başıboş atları her gün yakalayıp Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı'na teslim ediyor. Bursa'da son bir ayda 15 başıboş at karayolundan alınmıştı.

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