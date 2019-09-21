Karbondioksitten gübre üreterek sera gazını azaltacaklar

Üre gübresinin üretimi için çalışmalarını sürdüren Gemlik Gübre Sanayii, 250 kişiye istihdam sağlayacak olan üre tesisi kuruyor. Gemlik Gübre, Türkiye ekonomisine ve ihracatına katkısının yanı sıra çevreci olarak bilinen üre gübresi üretim tesisi yatırım projesinde önemli bir aşamayı daha tamamladı. Firma 250 milyon avroluk anlaşma için dünyanın İtalyan Maire Tecnimont Spa firmasıyla anlaşmaya vardı.

Gemlik Gübre A.Ş.Genel Müdürü Ali Odabaş, "Gübre sektöründe birçok girişime önderlik yapan Gemlik Gübre, kurulacak olan tesiste atmosfere atılan karbondioksit gazını üre gübresinin üretiminde ham madde olarak kullanacak. Karbondioksit gazının geri kazanılması sağlanarak sera gazı emisyonu azaltılacak. Ayrıca ülkemizin ihtiyacı olan yıllık 2 milyon ton üre gübresi ihtiyacının yaklaşık yüzde 30'unu yerli üretimle karşılayarak, üre gübresi ithalat miktarını ve dışa bağımlığı azaltacağız" dedi.

Odabaş, "Bu şekilde cârî açığın düşürülmesinde önemli katkı sağlayacak olan yatırım projesinin teklif değerlendirme ve müteahhit seçimi sürecini geçtiğimiz günlerde tamamladık. Maire Tecnimont Spa firmasıyla anlaşmaya varıldı. Tesis, üre gübresi üretimi konusunda dünyada mevcut en ileri teknolojiyi ülkemize kazandıracak ve uluslararası proses güvenlik seviyesine sahip olacak. Yaklaşık 250 milyon avro yatırım bedeliyle inşa edilecek tesisin 2023 yılının ilk çeyreğinde üretime başlaması beklenmektedir" dedi.