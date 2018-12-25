Karda aç kalan hayvanlar için belediye seferber oldu

Yenişehir Belediye Başkanı Süleyman Çelik'in talimatı ile hareket geçen temizlik işlerine bağlı ekipler, ilçe ve köy yollarının yanı sıra ormanlık alanlara yiyecek bıraktı. Belediye Başkanı Süleyman Çelik, “Yenişehir Belediyesi olarak sokak hayvanlarımızın yiyecek ve su ihtiyacını karşılayacak barınakları daha önce hizmete alarak bir çok noktaya yerleştirmiştik. Sadace bunları yapmakla kalmadık, düzenli olarak hayvanlarımızın yiyecek ve su ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Havaların soğuması ve kar yağışlarının başlaması ile köy yolları ile ormanlık alanlara yiyecek bırakarak sokak hayvanlarıyla yabani hayvanlara yiyecek temin ediyoruz” diye konuştu.