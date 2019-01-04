Karda dağ başında mahsur kalan öğretmeni köylüler kurtardı

Bursa'da bir öğretmen aracıyla dağ başında mahsur kaldı. Karda mahsur kalan öğretmeni görev yaptığı köyün vatandaşları kurtardı

Büyükorhan'ın Sarnıç köyünde öğretmenlik yapan Ali Yücel Karahan, ilçeye 20 kilometre mesafedeki köye giderken yağan kar sebebiyle yolda mahsur kaldı. Dağ başında mahsur kalan öğretmen, işlek olmayan yoldan kimse geçmeyince görev yaptığı köydeki vatandaşlardan yardım istedi. Köylüler öğretmeni kurtarmak için seferber oldu. Karahan'ın bulunduğu bölgeye ulaşan köylüler, donma tehlikesi atlatan öğretmenlerini kurtararak köylerine götürdü. Öğretmen Ali Yücel Karahan, kendisini kurtarmak için seferber olan köylülere teşekkür etti.