İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Karda dağ başında mahsur kalan öğretmeni köylüler kurtardı

Bursa’da bir öğretmen aracıyla dağ başında mahsur kaldı.

Bursa'da bir öğretmen aracıyla dağ başında mahsur kaldı. Karda mahsur kalan öğretmeni görev yaptığı köyün vatandaşları kurtardı


Büyükorhan'ın Sarnıç köyünde öğretmenlik yapan Ali Yücel Karahan, ilçeye 20 kilometre mesafedeki köye giderken yağan kar sebebiyle yolda mahsur kaldı. Dağ başında mahsur kalan öğretmen, işlek olmayan yoldan kimse geçmeyince görev yaptığı köydeki vatandaşlardan yardım istedi. Köylüler öğretmeni kurtarmak için seferber oldu. Karahan'ın bulunduğu bölgeye ulaşan köylüler, donma tehlikesi atlatan öğretmenlerini kurtararak köylerine götürdü. Öğretmen Ali Yücel Karahan, kendisini kurtarmak için seferber olan köylülere teşekkür etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.