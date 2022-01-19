İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Karda kayan araç şarampole yuvarlandı

Bursa’nın İznik ilçesinde kar yağışından dolayı bir araç şarampole yuvarlandı.

Bursa'nın İznik ilçesinde kar yağışından dolayı bir araç şarampole yuvarlandı. Devrilen aracın sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu.


Kaza, İznik-Orhangazi yolu 3. kilometresi Çakırca mevkiinde meydana geldi. Hasan Yavuz'un kullandığı kozmetik ürünlerinin yüklü olduğu 34 FS 1356 araç aşırı buzlanmadan dolayı takla attı. Araç sürücüsü jandarma ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Yaralanmayan sürücü Yavuz, dikkatli olun çağrısında bulundu.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.