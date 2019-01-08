Karda kayan otomobil zeytin bahçesine devrildi

Bursa'nın Mudanya ilçesinde karla kaplanan yolda kayan otomobil kontrolden çıkarak zeytin bahçesine devrildi.

Edinilen bilgiye göre, kaza sabah 08.00 sıralarında Siteler Mahallesi, Çamlık Evleri Mevkinde meydana geldi. İddiaya göre 16 UCE 74 plakalı otomobil sürücüsü tuzlanmayan yolda kayarak otomobilin kontrolünü kaybetti. Kayan otomobil yol kenarındaki tarlaya devrildi. Kazada sürücü şans eseri yaralanmazken olayla ilgili tahkikat başlatıldı.