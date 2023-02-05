İhlas Haber Ajansı

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Karda mahsur kalanları böyle kurtardılar

Bursa’nın İznik ilçesinde yoğun kar yağışından dolayı araçlarıyla mahsur kalan sürücüleri vatandaşlar kurtardı.

Bursa'nın İznik ilçesinde yoğun kar yağışından dolayı araçlarıyla mahsur kalan sürücüleri vatandaşlar kurtardı. O anlar kameraya yansıdı.


İznik'e bağlı Hacıosman, Candarlı, Sansarak, Elmalı ve Kırıntı mahallelerinde yoğun kar yağışından dolayı yollar trafiğe kapandı. Kar keyfini yaşamak isteyen 4 yabancı sürücü ise araçlarıyla mahsur kaldı. Mahalle sakinleri, mahsur kalanların araçlarını traktörleriyle çekerek kurtardı. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

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