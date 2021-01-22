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Karda traktörlerle drift

Bursa’nın Kestel ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından traktörleriyle drift yapan köy sakinleri görenleri hayretler içerisinde bıraktı.

Bursa'nın Kestel ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından traktörleriyle drift yapan köy sakinleri görenleri hayretler içerisinde bıraktı.


Olay, Babasultan Mahallesi meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolda seyir halinde olan traktör sürücülerinin yol üzerinde drift yapması görenleri şaşkına çevirdi. Yol üzerinde bir süre drift yapan traktör sürücüleri, daha sonra gözlerden kayboldu.

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