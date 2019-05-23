Kardelen ailesi iftarda buluştu

Kardelen, Yaylacık ve Cardelion markalarıyla kestane şekeri üretimi gerçekleştiren, İlka Şekerleme'nin ailesi ramazan coşkusunu birlikte yaşadı.

Kardelen, Yaylacık ve Cardelion markalarıyla kestane şekeri üretimi gerçekleştiren İlka Şekerleme, mağazalarında çalışan personelini geleneksel iftar yemeğinde buluşturdu. Merinos Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki iftar etkinliğine İlka Şekerleme'nin 22 mağazada çalışan toplam 50 personeli, eş ve çocukları ile birlikte katıldı. Ramazan ayının Müslümanlar için maneviyatı yüksek, sosyal dayanışma ve paylaşma eyleminin en güzel şekilde yaşatıldığı bir ay olduğunu belirten İlka Şekerleme Mağazalar Müdürü Settar Topuz, "İftar yemekleri, mağazalarımızda çalışan personelin birbirini tanıması, kaynaşması ve hoş sohbetler ederek dostluklar kurmasına vesile olmaktadır. Mağazalarımızda çalışan arkadaşlarımız ile senede bir kaç kez de olsa bir araya gelmek, büyük bir aile olma duygusunu yaşamak, bizleri de mutlu etmektedir” dedi.

Öte yandan düzenlenen İftar yemeğine, İlka Şekerleme Genel Müdürü Mümin Akgün ve Ticaret Müdürü Deniz Utku Özdemir de katıldı.