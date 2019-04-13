Kardelen kalitesini FSSC 22000 belgesi ile taçlandırdı

Firma 2007 yılında ISO 22000 gıda güvenliği yönetim sistemi belgesi almıştı.

Bursa'ya has lezzetlerden biri olan kestane şekeri, İlka Şekerleme'nin 3 farklı markayla 30 dolayında farklı ürünü pazara sunmasıyla dünyanın birçok ülkesinde sevilmeye başladı. İlka Şekerleme Genel Müdürü Mümin Akgün, 1991 yılında başladıkları kestane şekeri üretiminde hedeflerini yüksek tuttuklarını, böylece hem iç pazarda hemde dünya pazarında istikrarlı bir büyüme yakaladıklarını belirtti. Mümin Akgün, iç pazarda Kardelen ve Yaylacık markalarıyla satış yaptıklarını, dış pazarda da Cardelion markasını kullandıklarını söyledi. Akgün, bu çalışmaları ile bir yandan Türkiye pazarında büyürken, diğer yandan da 33 farklı ülkeye kestane şekeri ihraç ettiklerinin altını çizdi.

Mümin Akgün, önceliklerini kaliteli üretim yapmaya verdiklerini belirterek, 2007 yılında sektörde ISO 22000 gıda güvenliği yönetim sistemi belgesi alan ilk firma olduklarını hatırlattı. Kaliteli üretim için taviz vermediklerinin altını çizen Mümin Akgün, “Şimdi de, TSE tarafından verilen FSSC 22000 belgesini sektörümüzde alan ilk firma olmanın gururunu yaşıyoruz” dedi.

Piyasada çok düşük fiyatlarla çikolatalı kestane şekeri satıldığını ifade eden Mümin Akgün, “Ham kestanenin kilosu 20 lirayı geçti, çikolatanın kilosu 60 lira, şekerin kilosu da 6 lira. Ama piyasada kilosu 15/20 liraya çikolatalı kestane şekeri satılıyor. Bu ürünlerin çikolatalı kestane şekeri olması imkânsızdır. İçeriklerinde başka ürünler kullanıldığını düşünüyoruz” dedi.

Mümin Akgün hangi şartlarda ve içeriğinde ne kullanıldığı bilinmeyen kestane şekerlerinin Bursa'daki tarihi ve turistik mekânlarda işporta tezgâhlarında vatandaşlara satıldığını belirterek, “Kestane şekeri ambalajlı bile olsa açıkta satılamaz belirli bir ısıda muhâfaza edilmesi tüketiciye ulaşana kadar hijyenin sağlanması ve soğuk zincirin korunması gerekiyor. Bu sebeple üretim ve satış aşamalarında denetim şart. Halkımızda sağlık açısından risk taşıyan bu tür ürünleri asla almalı” dedi.

Kestane şekerinin pahalı olduğu şeklindeki imajı hızla ortadan kaldırdıklarını da söyleyen Mümin Akgün, daha çok üretim yaparak maliyetlerini aşağıya çektiklerini böylece kaliteli ürünü piyasaya daha uygun fiyatlarla sunduklarını belirtti. Akgün, kestane şekerinin diğer şekerlemelere göre kalorisinin düşük olduğunu bu nedenle hem şeker hastaları hemde diyet yapanlar tarafından tercih edilmeye başladığını da belirtti.

En güzel hediye

Bursa'daki kamu kurumları, belediyeler, iş dünyası kuruluşları ve sanayicilerden Bursa'ya has bir ürün olan kestane şekerine sahip çıkmalarını da isteyen Mümin Akgün, “Şehrimizde çok sayıda kestane şekeri üreticisi var. Üreticiler olarak, kentimize özgü bir ürün olan kestane şekerinin tanıtımına, Bursa'daki kurumlarımızın da destek vermesini bekliyoruz. Kurumlarımız bunu kestane şekerini konuklarına ikram ederek veya hediye olarak götürerek yapabilirler. Böylece kentimizin hem ekonomisine hemde tanıtımına katkı yapmış olurlar” dedi.

Kardelen markalı ürünlerinde, Bursa temalı 3 farklı ambalaj geliştirdiklerini de ifade eden Mümin Akgün, “Bursa'nın tarihî ve turistik mekânlarını ambalajlarımıza işledik. Böylece şehrimizin tanıtımına da katkı yapıyoruz” dedi.