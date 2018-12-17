Kardelen Kestane şekeri ‘Kirpiş' maskotuyla raflarda

Bursa'nın meşhur lezzeti kestane şekerini dünyanın dört bir yanına ulaştıran İlka Şekerleme, Kardelen markası ile ürettiğini kestane şekerini ‘Kirpiş' maskotlu ile yeni ambalajı ile satışa sundu. Raflardaki yerini alan ‘Kirpiş' maskotlu yeni ambalaj, çocuklara kestane şekerini sevdirecek.

İlka Şekerleme Ticaret Müdürü Deniz Utku Özdemir, Kardelen, Yaylacık ve Cardelion markalarıyla iç ve dış pazarda milyonlarca insana kestane şekerinin eşsiz lezzetini tattırdıklarını söyledi. 5 kıtada çok sayıda ülkeye ihraç ettikleri kestane şekerini, Türkiye içinde de şubeler aracılığı ile tüketime sunduklarını kaydeden Özdemir, çeşitli tür, ebat ve miktarlardaki ürünlerinin, farklı hedef kitleleri olduğuna işaret etti.

Piyasaya sundukları muhtelif kestane şekerlerini 50 dolayında ambalaj ile satışa sunduklarına dikkat çeken Deniz Utku Özdemir, bu hafta satışa sundukları ‘kirpiş' ambalajlı ürünlerinin de Türkiye'deki 24 şubelerinin yanı sıra çok sayıda mağazada satışa sunduklarını söyledi. Özdemir, yeni ambalajlarını tasarlarken kestanenin dış kabuğundan esinlendiklerini belirterek, “Bilindiği gibi kestanenin dış kabuğu dikenlidir ve kirpiyi andırır. Bu benzerlikten yola çıkarak ‘Kirpiş' karakterini ortaya çıkardık. Yeni ambalajımızı ‘Kirpiş' maskotu ile birlikte satışa sunuyoruz. Ambalajda beş adet kestane şekeri olacak. Çocuklarımıza Bursa'ya özgü kestane şekerini, sevimli ve çekici bir maskot ile sunmak istedik. Bu sayede çocuklarımız hem kestane şekeri yiyecek hemde sevimli bir oyuncakları olacak” dedi.

İlka Şekerleme Genel Müdürü Mümin Akgün de, kestane şekerinin Bursa ile özdeşleşen lezzetli bir ürün olduğunu ifade etti. Bursa'ya özgü kestane şekerini bütün dünyaya sevdirmekte kararlı olduklarını vurgulayan Akgün şunları da söyledi:

“İç ve dış pazarda sağlam bir yer edinmek ve markamızı güçlendirmek için müşterilerimize kaliteli ürün sunmanın yanı sıra, dış ambalajında çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Nitekim Bursa temalı ambalajlarımız büyük takdir topladı. Şimdi de ‘Kirpiş' karakterini markamız ile özdeşleştirmek istiyoruz. ‘Kirpiş' isminin patentini de aldık. ‘Kirpiş', çocuklarımıza kestane şekerini daha çok sevdirecek ve onların yakın dostu olacak” dedi.