Kardelen Russia 1 Devlet televizyonunda

Russia 1 Devlet Televizyonu, dünyaca ünlü şarkıcı Vlad Sokolovskiy'nin sunuculuğunu yaptığı seyahat programının çekimleri için geldiği Bursa'da Kardelen, Cardelion ve Yaylacık markaları ile üretim yapan İlka Şekerleme tesislerinde de çekim yaptı.

Bursa Kültür Turizm Tanıtma Birliği'nin organizasyonu ile Bursa'ya gelen Russia 1 Devlet Televizyonu ekibi, Bursa'nın tarihî turistik mekânlarınındı çekim yaptı. Bursa'ya özel yöresel lezzetlerinde tanıtıldığı programda, Bursa kebabı ve kestane şekeri de tanıtıldı. Programın kestane şekeri ile ilgili bölümleri Kardelen, Cardelion ve Yaylacık markaları ile Türkiye'de ve dünya pazarlarına üretim yapan İlka Şekerleme tesislerinde gerçekleştirildi. Kardelen Kültür Evi'nde yapılan çekimlerde misafirlerini ağırlayan İlka Şekerleme Genel Müdürü Mümin Akgün, programda Bursa kestane şekerinin yapılışı hakkında bilgi verdi.

Mümin Akgün, Bursa kestane şekerinin kestane yoğun aroması ile damaklarda eşişiz bir lezzet bıraktığını, Fransızların ürettiği kestane şekerine göre diyet yapanlar tarafından daha çok tercih edildiğini söyledi. Kestane şekerinin Bursa'da 300 yılı aşkın süredir üretildiğini vurgulayan Mümin Akgün tesislerinde hijyen ve sanitasyon kurallarına uyarak yaptıkları kestane şekerlerini Bursa ve Türkiye'nin yanı sıra 5 kıtada satışa sunduklarını kaydetti. Akgün, farklı içeriklerde 60 dolayında ambalaj ile ürettikleri kestane şekerlerini, Kardelen ve Yaylacık markaları ile Türkiye Ortadoğu pazarında Cardeion markası ile de Avrupa ve Amerika'da satışa sunduklarının altını çizdi. Katıldıkları fuarlarda Bursa kestane şekerini tanıttıklarını da söyleyen Mümin Akgün, “Fransa'da katıldığımız Sial fuarında dönemin Cumhurbaşkanı François Hollande ve ABD'de katıldığımız Chicago Sweets&Snacks Expo fuarında da stant komşumuz olan ünlü Rus tenisçi Maria Sharapova'ya da kestane şekeri ikram ettik” dedi.

Rusları Bursa'ya davet etti

İlka Şekerleme Genel Müdürü Mümin Akgün programda Bursa'nın gezilip görülecek yerler arasında çok özel bir yere sahip olduğunu da söyledi. Rus tatilcileri, Antalya'nın yanı sıra Bursa'ya da beklediklerini ifade eden Akgün, Bursa turizmini geliştirmek için plânlı çalışmalar yapan Bursa Kültür Turizm Tanıtma Birliğine ve Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'a da teşekkür etti.

Öte yandan yaptıkları turizm çalışmaları hakkında bilgi veren Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, hedeflerinin şehrin turizm potansiyelini artırmak olduğunu söyledi. Başkan Aktaş, “Bursa'ya 4 mevsim turist çekmek için bir dizi girişim yapıyoruz. Şu sıralarda Güney Kore, Rusya ve İran'da yaptığımız temaslarımız sonucunda Rusya'nın en büyük turizm şirketi temsilcileri kentimize geldi. Bu kapsamda Rusya Devlet Televizyonu'nun seyahat programı yapımcısı dünyaca ünlü şarkıcı Vlad Sokolovskiy şehrimize gelerek tarihi, turistik mekânlarımızı ve yöresel lezzetlerimizi tanıtıyor. Hedefimiz Bursa'yı dünyanın önemli turizm merkezleri arasına sokmak. Bu konuda önemli çalışmalar yapıyoruz. Bursa için canla başla çalışmaya devam ediyoruz” dedi.