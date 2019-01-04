Kardelen uçuşa geçti

Türk Hava Yolları (THY) yeni yıl dolayısıyla iç ve dış hat uçuşlarında, damaklarda eşsiz bir lezzet bırakan Bursa'nın kestane şekerini yolcularına ikram etti. Kardelen İlka Şekerleme'den yapılan açıklamada, THY'nin yeni yıl öncesinde özel ambalaj içinde 27 bin adet kestane şekeri satın aldığı bilgisi verildi.

İlka Şekerleme Pazarlama Müdürü Deniz Utku Özdemir, Kardelen, Cardelion ve Yaylacık markaları ile bütün dünyada satışa sundukları Bursa kestane şekerine ilginin her geçen gün arttığını söyledi. Üretim, satış ve pazarlamasını yaptıkları 3 markanın yanı sıra talep eden kuruluşlar için özel ambalajlı üretim gerçekleştirdiklerini de ifade eden Özdemir, “THY yeni yıl öncesi içinde Kardelen markalı ürünümüzün bulunduğu 27 bin adet tekli kestane şekeri sipariş etti. THY logolu özel ambalaj içinde hazırladığımız ürünleri yeni yıl öncesi firmaya teslim ettik. Bu ürünler, yeni yılın ilk saatlerinde THY ile seyahat eden yolculara ikram edildi. Böylece kardelen markalı ürünlerimiz THY ile uçuşa geçmiş oldu” dedi.

Deniz Utku Özdemir, İlka Şekerleme olarak yurt içinde 24, yurt dışında 4 mağaza ve çok sayıda satış noktaları olduğunu belirtip, piyasaya sundukları muhtelif kestane şekerini 50 dolayında ambalaj ile satışa sunduklarını söyledi. Özdemir, kısa süre önce de kestanenin dış kabuğundan ilhâm alarak ‘kirpiş' maskotu ile satışa sundukları ürünlerine de ilginin yüksek olduğunu kaydetti.

İlka Şekerleme Genel Müdürü Mümin Akgün de, kestane şekerinin ham maddesi olan kestanenin staretejik öneme sahip ekonomik değeri olan bir ürün olduğuna da dikkat çekti. Akgün, “Ülkemizin kestane üreten köylerinde tersine göç var. Yani bu köylerin nüfusu azalmayıp tersine artıyor. Çünkü kestanenin bugünkü kilogram fiyatı 18/20 TL civarında” diye konuştu.

Kestane şekerinin de Bursa ile özdeşleştiğini ve bu lezzetli ürünü dünyaya sevdirmekte kararlı olduklarını vurgulayan Akgün, “Fuarlarda dağıttığımız şehrimizin tarihî ve turistik mekânlarını gösteren Türkçe, İngilizce ve Arapça baskılı şehir haritaları ile Bursa'nın da tanıtımını yapmaya özen gösteriyoruz” dedi.

Akgün, gelen özel üretim taleplerini de yerine getirdiklerini belirterek, “THY'den gelen talep bizi sevindirdi. Bursa'nın kestane şekeri Kardelen, THY ile uçmaya başladı. THY özel günlerde müşterilerine tatlı bir sürpriz yapmış oldu” ifadelerini kullandı.