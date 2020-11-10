Kardeş katiline 15 yıl hapis

Bursa'da kardeşi Hasan Hüseyin Ulutaş'ı (51) av tüfeği ile öldürdüğü iddiasıyla ağırlaştırılmış müebbet istemiyle hakkında dava açılan Tahir Ulutaş (60), tahrik ve iyi hal indirimi ile 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

24 Ekim 2019 tarihinde Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde meydana gelen olayda Tahir Ulutaş, evinde kardeşi Hasan Hüseyin Ulutaş ile kavga etti. Kavga sırasında da maden işçisi kardeşi Hasan Hüseyin Ulutaş'a av tüfeği ile ateş etti. Hasan Hüseyin Ulutaş, olay yerinde hayatını kaybederken, Tahir Ulutaş gözaltına alındı. Mustafakemalpaşa Adliyesi'nde tutuklanarak Bursa E Tipi Cezaevi'ne koyulan Tahir Ulutaş hakkında 'altsoyda akrabayı kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Bursa 15. Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan yargılamanın bugünkü karar duruşmasına tutuklu sanık Tahir Ulutaş, cezaevinden duruşmaya SEGBİS ile katıldı. Ulutaş, astım hastası olduğunu, kardeşinin ilaçlarını saklayarak kendini darp ettiğini, öldürmek kastıyla hareket etmediğini ileri sürdü. Cumhuriyet savcısı ise sanığın 'altsoydan akrabayı kasten öldürme' suçundan cezalandırılmasını, verilecek cezada ise haksız tahrik indirimi uygulanmasını talep etti. Son sözü sorulduğunda "Adalete saygım sonsuz" diyen Tahir Ulutaş'a önce altsoydan akrabayı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Ceza tahrik indirimiyle 18 yıla, iyi hal indirimiyle de 15 yıla indirildi.