Kardeş kentten Nilüfer'e ziyaret

Nilüfer Belediyesi'nin Adıyaman'daki kardeş kenti Tut Belediye Başkanı Mehmet Kılıç, Başkan Turgay Erdem'i makamında ziyaret ederek, ortak projeler yapmak istediklerini belirtti.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Adıyaman'daki kardeş kent olan Tut Belediye Başkanı Mehmet Kılıç'ı makamında ağırladı. Halk Evi'nde gerçekleşen ziyarette Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları Zafer Yıldız ile Adem Vural da hazır bulundu. Karşılıklı fikir alışverişinin yapıldığı ziyarette Kılıç, Nilüfer Belediyesi ile ortak çalışmalar yapmak istediklerini belirtti. Kılıç, Erdem'i Tut ilçesine de davet etti.

Kardeşlik ilişkilerine büyük önem verdiklerini belirten Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem de, karşılıklı ziyaretlerin ilişkileri pekiştirdiğini ifade etti. Erdem, ortak projeler hayata geçirerek, kardeş kentler arasındaki bağları da güçlendirdiklerini ifade etti.