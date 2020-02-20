Kardeş oda Doğubayazıt TSO'dan BTSO'ya ziyaret

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), kardeş oda Doğubayazıt TSO'dan gelen heyeti ağırladı. BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, gerek tecrübe paylaşımı gerekse de ortak çalışmalarla Bursa ile Doğubayazıt arasındaki kardeşlik köprüsünü güçlendirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Doğubayazıt TSO Başkanı Ali Efe, Meclis Başkanı İbrahim Sökmenci ve beraberindeki iş dünyası temsilcilerinin yer aldığı heyeti, BTSO Yönetim Kurulu Başkan İbrahim Burkay, BTSO Yönetim Kurulu Üyeleri Irmak Aslan ve Osman Nemli, BTSO Meclis Başkan Yardımcısı Metin Şenyurt ile Meclis Divan Üyesi Hakan Batmaz ağırladı. BTSO hizmet binasındaki ziyarette konuşan Başkan Burkay, Doğubayazıt iş dünyasını Bursa'da ağırlamaktan dolayı memnuniyet duyduklarını söyledi.

İbrahim Burkay, BTSO olarak Bursa ve Türkiye için hayata geçirdikleri projeleri, bilgi, birikim ve tecrübeyi Doğubayazıtlı iş dünyası temsilcileriyle paylaşmaya devam edeceklerini söyledi. Bursa olarak bölgedeki iş insanlarına her türlü desteği vermeye hazır olduklarını dile getiren Başkan Burkay, “Doğubayazıtlı dostlarımızı Bursa'da ağırlamaktan dolayı büyük mutluluk duyuyoruz. 2018 Mayıs'ta Iğdır, Ağrı ve Doğubayazıt'ı kapsayan güzel bir ziyaret programı gerçekleştirdik. Bu ziyaretle birlikte farklı bir noktaya taşınan dostluğumuzu güçlendirmeyi hedefliyoruz” dedi.

Doğubayazıt TSO Başkanı Ali Efe, Bursa'nın Türkiye'nin en önemli üretim ve ihracat şehirlerinden birisi olduğunu vurguladı. 2018 Mayıs ayında BTSO ile yapılan kardeşlik protokolünün ardından iş dünyası temsilcileriyle buluşmak için Bursa'ya geldiklerini ifade eden Efe, misafirperverliğinden dolayı BTSO'ya teşekkür etti. Ali Efe, “Ağrı'nın en büyük ve gelişmiş ilçesiyiz. Ziyaretimizin bölgemiz için güzel sonuçlar ortaya çıkartacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Doğubayazıt TSO Meclis Başkanı İbrahim Sökmenci ise Bursa'nın Türkiye'nin kalkınma hedeflerine en çok katkı sunan şehirlerden birisi olduğunu belirterek, Bursa'da olmaktan dolayı mutlu olduklarını vurguladı.

Doğubayazıt heyeti, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nın DOSAB'da hayata geçirdiği MESYEB Model Fabrika, BUTEKOM, Mutfak Akademi ve Enerji Verimliliği Merkezi ile Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi'ni ziyaret etti.