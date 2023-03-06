‘Kardeş Şehir' AVP Sahnesinde

Uluslararası Balkan Ülkeleri Tiyatro Festivali” çerçevesinde, Bursa ile “Kardeş Şehir” olan Sırbistan'ın Sancak Bölgesinden Novi Pazar Bölge Tiyatrosu, Hasan Erkek'in yazdığı ve Almira Suljevic'in Sırpçaya çevirdiği “Eşik” oyununu 5 Mart'ta sahneledi. Sırbistan Fahri Konsolosu Zarif Alp ve tiyatroseverler oyunu ilgiyle izlediler.

10. Festival programı çerçevesinde 7 Mart Salı günü saat 11.00 ve 14.00'te Erzurum Devlet Tiyatrosunun “Dünyanın Eski Zamanlarında” (çocuk oyunu) 8 Mart Çarşamba günü saat 20.00'de, Bulgaristan Lofça Dram Tiyatrosu yapımı “Gogol'ün Ruhu” adlı oyunlar sahnelenecek.