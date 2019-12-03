‘Kardeşim Üşümesin' geleceğin yanında

Şirket, soğuk kış günlerinde ihtiyaç sahibi öğrencilerin üşümemesi için Milli Eğitim Bakanlığı ile ortaklaşa hayata geçirdiği 'Kardeşim Üşümesin' projesinin bu yıl 7.sini gerçekleştirirken ilk durağı Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesi oldu. Sincan Sarnıç İlkokulu ve Ortaokulu'ndaki ihtiyaç sahibi öğrencilerle buluşan UEDAŞ Genel Müdürü Gökay Fatih Danacı, Mustafakemalpaşa İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Hakan Yastıkçıoğlu, Mustafakemalpaşa İşletme Müdürü Erkan Türel ile Sincan Sarnıç Mahalle Muhtarı Menderes Özen de miniklerin sevincine ortak oldu.

6 yılda 6 bin gülümseme

Uludağ Üniversitesi İnsan Kaynakları Toplululuğu öğrencilerinin de gönüllü olarak yer aldığı projede miniklerin yüzleri boyanırken ,çeşitli oyunlar oynandı. Kardeşim Üşümesin projesini yalnızca hizmet bölgesinde değil ihtiyaç duyulan diğer şehirlerde de hayata geçirmeyi hedeflediklerini ifade eden UEDAŞ Genel Müdürü Gökay Fatih Danacı ise, “Milli Eğitim Bakanlığı ile ortaklaşa gerçekleştirdiğimiz bu proje ile 6 yılda 6 bin mont dağıttık. Sosyal sorumluluklarımızı sadece kendi hizmet bölgemizde değil ihtiyaç sahibi olan diğer bölgelerde de hayata geçiriyoruz. Geleneksel hale getirdiğimiz Kardeşim Üşümesin ile miniklerimizin yüzünü güldürmeye devam edeceğiz” diye konuştu.