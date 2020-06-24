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Kardeşini öldürdü, müebbet hapis cezasına çarptırıldı

Bursa’da kız kardeşini öldüren sanık müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Bursa'da kız kardeşini öldüren sanık müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Cinayet anı güvenlik kamerasına yansımıştı.


Gemlik ilçesinde kuaförlük yapan kız kardeşini silahla öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis verildi.


Bursa 6. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada sanık Halil Küçükkurt, tutuklu bulunduğu cezaevinden uzaktan görüntülü bağlanarak ifade verdi. Halil Küçükkurt, "Olayın gerçekleştiği gün annemi görmek için gittiğim Gemlik'te kardeşimle tesadüfen karşılaştım. Kardeşim annemle görüşmeme izin vermeyeceğini söyledi. Kötü sözler sarf etti. Kardeşimi tasarlayarak veya planlayarak öldürmedim. İstemeden de olsa bir suç işledim. Ben vicdan azabıyla her gün yanmaktayım" dedi.


Mahkeme heyeti, sanığın "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasına karar verdi.


55 yaşındaki kuaför Günay Torun Balıkpazarı'nda 18 ay önce silahla vurularak öldürülmüştü. Güvenlik kamerasına yansıyan cinayet sonrası kimliği tespit edilen katil zanlısı ağabey Halil Küçükkurt Karacabey'de yakalanmıştı.

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