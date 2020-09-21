Kardeşini öldüren abla: "Taş atıp eve zorla girmeye çalışıyordu, korkutmak için ateş ettim"

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, annesini döven erkek kardeşini öldüren abla tutuklandı.

Katil zanlısı G. Yeşildağ, bugün hakim karşısına çıkarıldı. Mahkemece tutuklanan G. Yeşildağ, olay günü annesinin kendisini arayarak, ''Ağzım yüzüm kan içinde, para gönderin'' dediğini beyan etti. O esnada telefonda kardeşi H. Ali Yeşildağ'ın da "Hepinizi öldüreceğim'' diye bağırdığını anlatan abla, ''Jandarmayı arayıp, evlerine taksi gönderdim. Sonra annemi tekrar aradım, durumunu sordum. Annem 'Bu iş parayla olacak gibi değil. Canımızı kurtaramayız biz artık' dedi. Ardından Gemlik'teki evimizdeki babam ile birlikte köye yola çıktık. Annemin evinin önüne aracımızla geldik. Aracımızdan iner inmez, kardeşim H. Ali Yeşildağ, taş atarak bize saldırmaya başladı. Sonra babama ait Cihatlı'daki eve sığındık. Kardeşim o esnada içeri girmeye uğraşıyordu. Biz kapıları kilitledik, ancak kilitlerin onu dışarıda tutamayacağını biliyorduk. Daha önce de kilitleri kırmıştı.

Ardından ben ikinci kata çıktım. Babama 'Sen evin kapısını tut, ben balkondan bakacağım' dedim. Daha önce H. Ali Yeşildağ'ın yaptıklarından dolayı babamın evinde tüfek bulunduruyorduk. Tüfek ruhsatlı ve babama aittir. Ben tüfeği alarak balkona çıktım. Daha önce hiç ateşli silah kullanmamıştım. Balkona çıktığımda, taş atmaya ve küfretmeye devam ediyordu. O esnada jandarmayı tekrar aradım. Jandarma da bana cevaben 'geliyoruz' dediler. Akabinde tekrar balkona çıktım. Önce korkutmak maksadıyla bir el havaya ateş ettim. Ardından ağacın üzerine doğru tekrar ateş ettim. Üzerime gelmeye devam ettiğini görünce, kendisinin yan tarafında doğru ateş etmek zorunda kaldım. Ateş ettiğim esnada, kendisi evimizin ön tarafından bulunan yol üzerindeydi. Yüzü de bana dönüktü. Bu atış sonucu yaralanmış. Ben kendisinin yaralandığını anlayamadım. Çünkü o esnada bile bana küfürler ediyordu. Ardından yürüyerek evimizin önündeki ağaçlık bölümden aşağı yol tarafına geçti ve yığıldı. Ben yaralandığına inanmadım ve tekrar jandarmayı aradım'' dedi.

Abla G. Yeşildağ, tutuklanarak Yenişehir Kadın Cezaevine gönderildi. H. Ali Yeşildağ'ın daha önce annesi Fatma Yeşildağ ve babası Nazım Yeşildağ'ı defalarca darp ettiği, son olarak ablası G. Yeşildağ'ı da darp edip ölümle tehdit ettiği, olaydan bir gün önce mahkemeye çıktıkları öğrenildi.