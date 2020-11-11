Kardeşinin birlikte yaşadığı kadını öldürmüştü

Bursa'da kardeşinin birlikte yaşadığı kadını bıçakla öldürdüğü iddiasıyla hakkında dava açılan kadının yargılanmasına devam edildi.

15. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Necla S, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı ve maktul Betül Şanal'ın babası da mahkeme salonunda hazır bulundu.

Duruşmada tanık olarak dinlenen sanığın oğlu Mustafa Burak K, olay günü annesinin öğle saatlerinde evden ayrıldığını, birkaç saat sonra ise dayısının kendisini aradığını ve annesinin Betül Şanal'ı öldürdüğünü söylediğini anlattı. Sanığın oğlu, maktul Şanal ile annesi arasında daha önceden yaşanan bir olay olmadığını ancak olay gerçekleştikten sonra annesinin azmettirildiği yönünde duyumlar aldığını sözlerine ekledi.

Şikayetinin devam ettiğini belirten maktulün babası Faruk Şanal de sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istediğini söyledi.

Mahkeme heyeti, sanık Nejla S'nin, akıl sağlığının yerinde olup olmadığına dair daha önce istenen araştırmanın oybirliğiyle reddine karar verildiğini açıkladı.

Cumhuriyet savcısı, sanığın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapsini ve tutukluluk halinin devamını istedi.

İnkar etmişti

İddiaya göre fuhuşa teşvik suçundan cezaevinde yatarken izinli çıkan 44 yaşındaki N.S., 33 yaşındaki B.Ş.'nin evine geldi. Aralarında konuşan N.S. ile B.Ş., tartışmaya başladı. Sözlü tartışmanın büyümesiyle mutfaktaki bıçağı alan N.S., B.Ş.'yi sırtından ve ayağından 5 bıçak darbesi ile yaralayarak olay yerinden kaçtı.

Kanlar içerisinde yere yığılan kadının komşuları bağrışma seslerini duyunca Bursa İl Jandarma Komutanlığına ihbarda bulundu. Ekipler, verilen adresteki evin kilitli kapısını kırarak içeri girdiğinde kanlar içerisinde yerde yatan B.Ş. ile karşılaştı. 112 Acil Servis ekipleri tarafından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan kadın hayata tutunamadı.

Olayda kullanılan ekmek bıçağı evin içerisinde bulunurken, 44 yaşındaki N.S. ise Gürsu ilçesindeki ev adresinde kısa bir süre sonra jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Adliyeye sevkedilen N.S. "Ben yapmadım, Ben kimseye bir şey yapmadım" demişti.