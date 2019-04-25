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Kardeşliğimiz zekatla bereketlensin

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde görev yapan imam, hatip, müezzin ve Kur’an kursu hocaları nisan ayı mutat toplantısını Müftü Yusuf Tuna başkanlığında yaptı.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde görev yapan imam, hatip, müezzin ve Kur'an kursu hocaları nisan ayı mutat toplantısını Müftü Yusuf Tuna başkanlığında yaptı.


Müftülük konferans salonundaki toplantıda, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından duyurulması gereken konular ve ilçedeki din hizmetinin daha verimli hale getirilmesiyle ilgili konular görüşüldü. Ayrıca Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, toplumu zekat konusunda bilgilendirmek maksadıyla başlatılan "Kardeşliğimiz zekatla bereketlensin" çalışma çerçevesinde telekonferans ve internet aracılığıyla personele hitap etti.

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