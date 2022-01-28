İhlas Haber Ajansı

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Karı, karı-koca yaptılar

Bursa’da vatandaşlar el becerilerini konuşturup kardan gelin ile damat yapıp nişan düzenlediler.

Bursa'da vatandaşlar el becerilerini konuşturup kardan gelin ile damat yapıp nişan düzenlediler. Bu fotoğraflar ise sosyal medyada büyük ilgi görüyor.


Bursa'yı yoğun şekilde etkisi altına alan kar, Bursalıların hayâl gücünü ortaya çıkardı. Vatandaşların kardan


yaptıkları gelin ile damat ilgi gördü. Ayrıca kedi, Nasrettin Hoca, kardan örümcek, Mevlana, baykuş ve kardan askerler de yapıldı. Görenler gözlerine inanamıyor. Sosyal medyada paylaşılan bu fotoğraflar büyük beğeni topladı.

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