Karikatür Atölyesi öğrencilerine 23 ödül

Ulusal Karikatür Yarışması'nda 23 ödüle değer görüldü. 5 dalda birincilik alan öğrenciler diğer dallarda da çeşitli dereceler elde ederek herkesi gururlandırdı.

Nilüfer Belediyesi'nin Beşevler Gençlik Merkezi'nde düzenlediği Karikatür Atölyesi'ne katılan öğrenciler başarılarına yenilerini ekledi. Daha önce katıldıkları yarışmalardan ödüllerle dönen atölye öğrencileri 13. Ulusal Karikatür Yarışması'nda da çok sayıda ödül aldı. Atölye öğrencileri, Çocuklar Derneği'nin 2019-2020 eğitim öğretim yılı kapsamında gerçekleştirdiği "Doğa ve İnsan" konulu yarışmada, katıldıkları karikatürlerle toplam 23 ödüle değer görüldü.

5 kategoride birincilik alan öğrenciler, 3 kategoride ikincilik, 3 kategoride üçüncülük, 5 kategoride mansiyon aldı. Ayrıca 7 eser de sergilemeye değer bulundu. Yarışmada Ortaokul 2. Kademe 7 ve 8. sınıflar kategorisinde Canan Ezgi Ayan ve Zeynep Burcu Sever, Lise 1. Kademe 9 ve 10. sınıflar kategorisinde Mir Ali Baydaş, Lise 2. kademe 11 ve 12. sınıflar kategorisinde de Meriç Özkan ile Yasemin Güler karikatürleriyle birinci seçildiler.

Yarışmada aynı atölyeden Mete İlhanlar, Osman Çetin Dizdaroğlu ile Kuzey Kaygın kendi kategorilerinde ikincilik, Duru Yavuz, Ece Kalender ile Yavuz İlhanlar da üçüncülük aldı. Ayrıca atölye öğrencileri Furkan Ezen, Mustafa Nasuh Aşık, Derin Salihoğlu, Nisa Çağla Çalışkan ile Tufan Berk Aktaş mansiyon ile ödüllendirilirken, Kayra Çakmak, Cihan Alp Coşkun, İpek Mira Ballı, Toprak Efe Pehlivan, Adahan Erötcü, Ayşen Çelebi ile Bora Kılıç'ın eserleri de sergilenmeye değer görüldü.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, büyük başarı elde eden öğrencileri yürekten kutladığını belirterek, “Karikatür Atölyesi öğrencilerimiz bizim çok değer verdiğimiz bir sanat dalında elde ettikleri başarıyla hepimizi gururlandırdı. Gelecek vadeden bu yetenekli çocuklarımızla övünüyoruz. Çocuklarımızın yeteneklerini keşfedebilecekleri farklı sanat dallarına yönelmeleri için biz elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz” dedi.