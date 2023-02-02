İhlas Haber Ajansı

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Karın yağdığını gören çocuklar, sokaklara akın ederek tadını çıkardılar

Bursa’da dün şehir merkezinde kar yağışı etkisi göstermesiyle beraber çocuklar sokaklara akın ederek poşetlerler kaydı ve karın tadını çıkardı.

Bursa'da dün şehir merkezinde kar yağışı etkisi göstermesiyle beraber çocuklar sokaklara akın ederek poşetlerler kaydı ve karın tadını çıkardı.


Dün sabah saatlerinde kar yağışı Bursa şehir merkezinde etkili oldu. Kar yağışına hazırlıksız yakalanan sürücüler zor anlar yaşarken çocuklar ise bu durumu fırsata çevirdi. Evlerinden aldıkları poşetlerle sokaklara akın eden çocuklar kayarak karın tadını çıkardı.

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