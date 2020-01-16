Karısını öldüren kocaya ağırlaştırılmış müebbet

Bursa'nın Mudanya ilçesinde eşini öldüren koca ilk duruşmada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum edildi.

Geçen yıl temmuz ayında Halitpaşa Mahallesi Yumurtatepe Caddesi üzerindeki bir sitede meydana gelen olayda, 3 çocuk sahibi Filiz K. (49) ile Hamdi K. (54) çiftinin büyük kızları birkaç yıl önce evden kaçtı. Kızın kaçmasının ardından çiftin arası bozuldu. Kızıyla görüşmek isteyen Filiz K.'ye kocası Hamdi K. engel olunca, çiftin arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesinin ardından Hamdi K., evde bulunan pompalı tüfeğiyle karısını öldürdü. Olayın ardından Hamdi K., oğlu Burhan K.'yi arayarak, “Gel anneni öldürdüm” dedi. Zanlı cinayetin ardından tutuklandı.

"Tartıştık ve hakaret ederek beni yatağa itti"

Hakkında 'eşini kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle dava açılan Bursa 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hakim karşısına çıktı. Hamdi K., kızının onaylamadıkları biriyle kaçarak evlenmesinin ardından eşiyle tartışmalarının arttığını söyleyerek, "Mudanya'ya taşındıktan sonra eve güvenlik kamerası taktırdık. Eşim kameradan rahatsız olduğunu söylüyordu. Olay günü kameranın fişini çektim ve eşime de söyledim. 'Kamerayı bize gelen annem ve babam rahat etmesin diye taktırdın' dedi. Tartıştık ve hakaret ederek beni yatağa itti. Şifonyerin yanında sürekli dolu duran tüfeği alarak heladan çıkan eşime ateş ettiğimi sonradan hatırlıyorum. Daha sonra oğlumu arayıp haber verdim ve karakola gidip teslim oldum. Hayatım boyunca unutamayacağım üzüntü ve pişmanlık duymaktayım" dedi.

Cumhuriyet savcısı sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, kısa bir aranın ardından sanığa indirim uygulamayarak ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.