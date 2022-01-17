Karısını vurduktan sonra intihar eden güvenlik görevlisi öldü

Bursa'nın Karacabey ilçesinde, cinnet geçirip önce eşini, sonra kendisini vuran güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

Gazi Mahallesi'nde hafta sonu meydana gelen olayda, özel bir bankada güvenlik görevlisi olarak çalışan Orcay Korku, eşi Gözde Korku ile tartışmaya başladı. Cinnet geçiren 35 yaşındaki Orcay Korku, evlerinde önce eşi 31 yaşındaki Gözde Korku'yu vurdu. Sonra aynı silahla kendini vurarak intihar etti. Apartmanda bulunan komşuları silah sesini duyunca eve koştu. Korkunç manzara ile karşılaşan komşuları, emniyete ve sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri, Gözde Korku'nun olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit ederken, Orcay Korku ağır yaralı olarak önce Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Oradan da Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Olay yerinde hayatını kaybeden Gözde Korku'nun cenazesi, Emirsultan Camii'inde kılınan cenaze namazını müteakip Karacabey 1 No'lu Şehir Mezarlığına defnedildi.

Orcay Korku'nun ise beyin ölümünün gerçekleştiği, fakat bitkisel hayatta olduğu için yoğun bakımda tutuluyordu. 3 gün yoğun bakımda kalan 35 yaşındaki Orcay Korku, ölüm kalım mücadelesini kaybetti. Öte yandan, Orcay Korku'nun ailesi tarafından organlarını bağışlama talebinde bulunulduğu, ancak yoğun bakımda kalbinin durmasının ardından organları iflas ettiği için organ bağışı yapılamadığı öğrenildi.