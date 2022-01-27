İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Karla beyaza bürünen Görecik Yaylası havadan görüntülendi

Her mevsim ayrı manzaralar sunan ve kar yağışının ardından beyaza bürünen Bursa’daki Görecik Yaylası havadan görüntülendi.

Her mevsim ayrı manzaralar sunan ve kar yağışının ardından beyaza bürünen Bursa'daki Görecik Yaylası havadan görüntülendi.


Kar yağınca yaylada muhteşem görüntüler ortaya çıktı. Büyükorhan ilçesinin Görecik Yaylası ve Belpınar Dağlarında kar kalınlığı 1 metreye yaklaştı. Her mevsim ziyaretçilerine ayrı manzaralar sunan Görecik Yaylasında karın durmasıyla güneş yeniden kendini gösterdi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.