Karla kaplı Suuçtu şelâlesi havadan görüntülendi

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde her mevsim ziyaretçilerine ayrı bir güzellik sunan Suuçtu şelâlesi, kış aylarındaki manzarasıyla da görenleri büyülüyor. Beyaza bürünen şelâle havadan görüntülendi. Bursalı drone operatörü Zeki Sevim tarafından kaydedilen görüntülerde kar altında kalan şelâlenin eşsiz manzarası yağlı boya tabloları aratmıyor.

Mustafakemalpaşa Belediyesi'ne sosyal tesislerle donatılan Suuçtu Şelâlesi ve Tabiat Parkı, kış mevsiminde tabiatla baş başa kalmak isteyenlere adeta kucak açıyor. Doğa turizmi açısından bölgenin önemli merkezleri arasında yer alan, etrafını saran kayın ağaçları, yeşil bitki örtüsü ve 38 metreden dökülen suyu ile dört mevsim seyrine doyum olmayan bir görüntü oluşturan Suuçtu şelâlesi, soğukların kendini iyice hissettirdiği bugünlerde beyaz örtüye büründü. İlçe merkezine 18 kilometre uzaklıktaki şelâlenin çevresinin yer yer yarım metrelik karla kaplanmasını fırsat bilen ziyaretçiler, beyazlar içerisindeki doğal güzelliğin tadını çıkarıyor.

Bursa'nın önemli destinasyon alanlarından biri olan şelâlenin de içinde yer aldığı tabiat parkına günü birlik gelen yerli ve yabancı turistler, fotoğraf çektirip, doğa yürüyüşü yaparak mevsimin güzelliğini yaşıyor. Arap turistlerin de rağbet ettiği Suuçtu, kış aylarında fotoğrafçıların ve doğa sporcularının da akınına uğruyor.