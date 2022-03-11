Karla mücadele aralıksız sürüyor

Yoğun kar yağışının sürdüğü İnegöl'de, karla mücadele çalışmaları da hem kırsal hem merkezde aralıksız devam ediyor. İnegöl Belediyesi 31 araç ve 184 personel ile sahada kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Önceliği kırsal mahallelere ulaşımın aksamaması olarak belirleyen İnegöl Belediyesi, daha önceden hazırlanan program doğrultusunda belirlenen bölgelerde sürekli ekip bulunduruyor. Ekipler 24 esaslı olarak ulaşımın aksamaması için yolları sürekli temizliyor. Yağışın hızını arttırdığı anlarda yollarda kapanmalar yaşansa da kısa sürede kar küreme araçları müdahale ederek ulaşım sağlıyor.

Aynı şekilde merkezde de kar küreme ve tuzlama çalışmaları sürüyor. Ana arterler başta olmak üzere yollarda ulaşımı aksatmamak adına çalışmalar devam ediyor. Bir yandan da ekipler kaldırım temizliği gerçekleştiriyor. Yayaların kar ve dondan dolayı oluşabilecek buzlanmalara karşı aldığı tedbirlerle şehir içinde ulaşım aksamadan devam ediyor. Şehir merkezinde devam eden çalışmalar kapsamında cami önleri ve cami bahçeleri de kardan temizleniyor.