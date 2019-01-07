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Karla mücadele sürüyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı ekipleri, 17 ilçedeki kar sebebiyle gece kapanan 51 mahalle yolunu trafiğe açarken, hâlen kapalı mahalle yolu bulunmuyor.


Ulaşım Daire Başkanlığı Yol İşleri Şube Müdürlüğü, toplam 138 araç ve 316 personelle sürdürdüğü karla mücadele çalışmalarında dün gece kardan kapanan 51 mahalle yoluna müdahale etti. Gece kapanan Büyükorhan'da 8, Gemlik'te 4, Gürsu'da 2, İnegöl'de 9, Karacabey'de 6, Keles'te 3, Kestel'de 6, Orhaneli'de 6, Osmangazi'de 5 ve Yenişehir'de 2 mahallenin yolu trafiğe açıldı. Halen kapalı mahalle yolu bulunmazken, ekipler yağışın devam ettiği bölgelerdeki çalışmalarını fâsılasız sürdürüyor.


Bunun yanında Kent Estetiği Şube Müdürlüğü'nce oluşturulan 85 kişilik karla mücadele ekibi de Kent Meydanı, Şehreküstü, Heykel, Ankara yolu, İzmir yolu ve Mudanya yolundaki alt ve üst geçitler ile Acemler alt ve üst geçitlerinde sürekli olarak kar temizleme çalışması yapıyor.

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