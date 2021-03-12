Karlı kış gününde yaban hayvanları böyle yemlendi

Paletli araçlarla çıkarılan yaklaşık 2 bin 500 kilogramlık yem bırakılırken, bölgeye yerleştirilen foto kapanlarla da sonuçları gözlenmeye başlandı.

DKMP 2. Bölge Müdürlüğü ile Gürsu Kaymakamlığı, Gürsu Ziraat Odası Başkanlığının destekleri ile tedarik edilen 2 bin 300 kilogram pazar artığı ve 200 kilogram ıskarta ekmek olmak üzere toplam 2 bin 500 kilogram yem, Uludağ'ın bin 750 metre rakımlı Çobankaya mevkiine bırakıldı. Yemleme çalışmasına Gürsu Kaymakamı Naif Yavuz, DKMP 2. Bölge Müdürü Adil Şencan, Gürsu Ziraat Odası Başkanı Kamil Dönmez, Avcılık ve Yaban Hayatı Şube Müdürü Hidayet Topcu ve Uludağ Milli Park Müdürü Yüksel Akdoğan'ın katılımları yapıldı. Aynı zamanda yemleme yapılan bölgeye yerleştirilen foto kapanlar ile yemleme sonuçları gözlemlenmeye başlandı.