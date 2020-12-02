Karlıova sokak ulaşıma açılıyor

İnegöl Belediyesi, Osmaniye Mahallesi'nde üzerinde yola terki bulunan yapının kaldırılmasıyla 100 metre uzunluğunda ve 6 metre genişliğinde sokağa dönüşen Karlıova Sokakta kaldırım ve asfalt çalışmalarını sürdürüyor. Devam eden asfalt kaplama çalışmasını Belediye Başkan Vekili Erdal Akkaya ile birlikte Başkan Yardımcısı Fevzi Dülger, AK Partili meclis üyeleri ve parti yöneticileri yerinde inceledi. Burada bir açıklama da yapan Başkanvekili Erdal Akkaya, “Bugün Osmaniye Mahallemizde Karlıova Sokaktayız. Belediyemiz her fırsatta, sürekli çalışmalarını sürdürüyor. Bulduğumuz her noktayı en uygun şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz. Kimi bölgelerde yeni otoparklar oluştururken kimi bölgelerde kaldırım, yol çalışmaları yapılmaya devam ediyor. Burada da yol üzerinde bir bina vardı. Binanın yıkılması neticesinde kapalı olan yol açıldı. Şuanda vatandaşımızın kullanımına sunmak için asfalt ve trotuvar çalışmalarını tamamlamak üzere çalışıyoruz. Kısa sürede bu sokağı vatandaşımızın hizmetine sunmuş olacağız. Mahallemize ve İnegöl'ümüze hayırlı olsun” dedi.