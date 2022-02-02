Karneler tiyatro biletine dönüştü

Bursa Büyükşehir Belediyesi, yarı yıl tatilinde karnesi ile Tayyare Kültür Merkezi'ne gelen çocukları ‘Kırmızı Duvar' adlı tiyatro oyunuyla ödüllendirdi.

Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, yarıyıl tatilinde karnesiyle Tayyare Kültür Merkezi'ne gelen çocuklar için ‘Kırmızı Duvar' adlı oyunu oynadı. Geçtiğimiz hafta oyunun ilk gösterimine yoğun ilgi gösteren Bursalı çocuklar, ikinci gösterimde de 580 kişilik salonu tamamen doldurdu. Karnelerin tiyatro biletine dönüştüğü uygulamada, her çocuğa en fazla iki bilet verildi. Küçük fare ve arkadaşlarının kırmızı duvarla ilgili macerasının anlatıldığı oyunu izleyen çocuklar, keyifli dakikalar yaşadı.