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Karnesini getirene teleferik ücretsiz

Uludağ’a kesintisiz ulaşım sağlayan Bursa Teleferik A.

Uludağ'a kesintisiz ulaşım sağlayan Bursa Teleferik A.Ş, karnesini getiren öğrencilere 2 gün süreyle ücretsiz seyahat imkanı sunma kararı aldı.


140 kabin ile saatte bin 500 yolcu taşıma kapasiteli, 9 kilometre ile dünyanın en uzun teleferik hattı olan Bursa Teleferik A. Ş.'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklama, "2018-2019 eğitim öğretim yılını tamamlayan tüm öğrencilerimize karne hediyesi bizden! 15-16 Haziran tarihlerinde karnesini getiren tüm öğrencilerimize Bursa Teleferik seyahati hediye ediyoruz" denildi.

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